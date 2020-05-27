Часть традиционных наркотиков перестала поступать в Беларусь. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил журналистам начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Олег Сильвестрович, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава наркоконтроля отметил, что нельзя точно сказать, стало ли наркотиков в стране меньше или больше из-за того, что соседние страны ограничили передвижение через границы. Однако правоохранители наблюдают, что часть традиционных наркотиков перестала поступать в Беларусь. «Процентное соотношение либо какое-то весовое мы назвать не можем», — подчеркнул начальник главного управления.

Каких-либо новых видов местных наркотических веществ не появилось. «Новых видов местных наркотиков сейчас не фиксируется. В принципе, те наркотики, которые ранее реализовывались, все те же и остались», — констатировал Олег Сильвестрович.

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