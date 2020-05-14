XXI Международная выставка «Весна в Гомеле» пройдет с 25 мая по 10 июня в новом формате — виртуальном, сообщили БЕЛТА в Гомельском отделении Белорусской торгово-промышленной палаты.

В этом году «Весна в Гомеле» обоснуется на сайте vesna.ccigomel.by. Ее суть и принципы останутся неизменными: представить экономический потенциал одной из крупнейших областей Беларуси, а также предложения иностранных партнеров.

Виртуальная версия выставки включает три основные площадки. «Деловая Весна» предложит вебинары, презентации продукции и услуг предприятий, В2В переговоры онлайн. «Вкусная Весна» презентует рестораны, кафе, бары и розничную торговлю. А «Гомельская Весна» станет местом творчества, здесь будут представлены работы ремесленников, пройдут мастер-классы.

За 20 лет существования выставка «Весна в Гомеле» стала визитной карточкой Гомельской области, самым значимым событием региона, в котором участвуют власти области и города, члены правительства, руководители дипломатических миссий, торгово-промышленных палат и представители бизнеса. В 2019 году на площади более 5 тыс. кв.м была представлена продукция 300 белорусских и иностранных компаний. «Весну в Гомеле» посетили зарубежные делегации 32 стран мира.

По традиции мероприятие организует Гомельское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты при поддержке Гомельского облисполкома и горисполкома.