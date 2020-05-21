Министерством образования принято решение об изменении сроков проведения централизованного тестирования в 2020 году. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе ведомства.

«Абитуриентам, которые во время регистрации на ЦТ (регистрация завершится 1 июня) уже получили пропуска до утверждения нового графика, обменивать их не понадобится. Необходимо ориентироваться на таблицу соответствия дат, указанных в пропусках, и новых дат проведения ЦТ, и прибыть на него в соответствии с новыми датами», — отметили в пресс-службе.

ЦТ по белорусскому языку состоится 25 июня, по русскому — 26 и 27 июня, по обществоведению — 29-го, по математике — 1 и 2 июля, биологии — 4 июля. ЦТ по иностранному языку (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) можно будет сдать 6 июля, химии — 8 июля, физике — 10 июля, истории Беларуси — 12 июля, географии — 14 июля, всемирной истории (новейшее время) — 16 июля.

Как добавили в министерстве, ЦТ будет проходить в соответствии с требованиями и рекомендациями Министерства здравоохранения.