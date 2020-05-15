Для усиления поддержки многодетных семей в Беларуси планируется увеличить период назначения ежемесячных социальных пособий и критерий нуждаемости в такой помощи. Об этом сообщила начальник управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Марина Артеменко во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА, приуроченного к Международному дню семей.

Марина Артеменко отметила, что поддержка семей, воспитывающих детей, будет находиться в фокусе внимания государства и в наступившем пятилетии. Основные направления развития: совершенствование системы материальной поддержки семей, воспитывающих детей, повышение ответственного отцовства, поощрение равного участия обоих родителей в воспитании и развитии детей, вовлечение нанимателей в поддержку работников с семейными обязанностями путем развития концепции «Компании, дружественные родителям». «Суть ее в том, чтобы создать имидж работника с семейными обязанностями, привлекательного для нанимателя. Многодетный родитель как работник обладает всеми необходимыми качествами: он многофункционален, стрессоустойчив, решает одновременно несколько задач, дисциплинирован. А значит, они являются хорошей инвестицией в компанию», — пояснила Марина Артеменко.

В части усиления поддержки многодетных семей акцент будет сделан на механизмах адресной социальной помощи. «Планируется увеличить период назначения ежемесячных социальных пособий. Сейчас такое пособие назначается на период максимально до 6 месяцев, планируется продлить его до 12 месяцев. Также в планах увеличить критерий нуждаемости для этих семей. Тогда вырастет количество тех из них, кто получит помощь», — добавила Марина Артеменко.

В Минтруда обсуждаются возможные направления поддержки семей с двумя детьми. «Ведь снижение рождаемости отмечается именно среди вторых детей. Дополнительные стимулы для их появления станут продолжением уже принятых мер дифференциации помощи: сейчас размер пособия увеличивается с рождением второго и последующих детей», — заключила Марина Артеменко.

Белта