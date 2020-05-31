Молодежь регионов Беларуси и России заинтересована реализовывать совместные детско-юношеские проекты, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Центрального совета Белорусской республиканской пионерской организации Александра Гончарова.

«1 июня, в Международный день защиты детей, представители Белорусской республиканской пионерской организации и Российского движения школьников проведут онлайн круглый стол. Темой обсуждения станет развитие детско-юношеских проектов и взаимоотношений с Российским движением школьников, Белорусским республиканским союзом молодежи и Российским союзом молодежи. Планируется, что в круглом столе примут участие представители Минской городской и областных организаций БРПО, а также детской палаты Центрального совета. С российской стороны — региональные представители Российского движения школьников», — рассказала Александра Гончарова.

Акцент будет сделан на развитие региональных международных проектов. «Со своими предложениями и докладами выступят председатели Витебской, Гомельской, Минской городской и областной организаций. Будет разработана дорожная карта проектов. Надеемся, что нам удастся подружиться с региональными объединениями РДШ Нижнего Новгорода, Брянска и Воронежа», — отметила председатель ЦС БРПО.

БРПО и Российское движение школьников взаимодействуют с мая 2019 года, когда было подписано соглашение о сотрудничестве. «За это время мы уже реализовали два совместных проекта. В частности, мы провели спортивную акцию по роуп-скиппингу и обменялись посылками с книгами в Международный день книгодарения. Кроме того, руководство РДШ стало почетным гостем республиканского форума вожатых БРПО «Будущее за нами», который состоялся 13 сентября», — добавила Александра Гончарова.