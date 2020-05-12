11 мая, во второй половине дня, на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о том, что горит склад с соломой на территории птицефабрики РДСУП «Беларуснефть-Особино» в а.г. Коммунар.

В результате пожара огнем уничтожено 5 тонн соломы, повреждена кровля на площади 120 кв. метров. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара – выделение тепла или искр в результате проведения работ по измельчению соломы сельскохозяйственным агрегатом.

МЧС информирует: Использование технологических агрегатов с отступлением от инструкции по эксплуатации, либо не по назначению может привести к возникновению пожара. Своевременное техническое обслуживание сельскохозяйственной техники, залог ее долговечной эксплуатации.