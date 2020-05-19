Заготавливают корма опытные механизаторы Владимир Хвастенков и Сергей Василенко, а отвозят – водители Михаил Дроздов и Виталий Евмененко. Первые при помощи сельхозагрегатов косят и поднимают зеленую массу, а другие на машинах МАЗ доставляют их прямо к столу на корм буренкам. В хозяйстве не упускают возможности накормить скот свежей и сочной травой, ведь от этого напрямую зависят надои молока.

В планах заложить в закрома как можно больше зеленого корма, чтобы предстоящая зимовка скота была сытной. Вся трава, за исключением той, что пойдет для подкормки крупнорогатого скота, будет заложена в траншеи.

Одновременно с косовицей идет и выпас скота на пастбищах. На сегодняшний день на выпасе находится 1660 голов, из них 1200 – дойное стадо. Следует отметить, что выпас скота после стойлового содержания самым положительным образом сказывается на их производительности. Так, с начала мая надои на фермах уже выросли на 14%. Как видим, это хороший стимул продолжать работу в данном направлении.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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