Первую продукцию на заводе мелованных и немелованных видов картона в филиале «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» планируют получить к концу года. Об этом сообщил в интервью корреспонденту БЕЛТА председатель концерна «Беллесбумпром» Михаил Касько.

«Это будет современный завод по выпуску трехслойного картона с мелованным покрытием, обладающего высокими физико-механическими и печатными свойствами и соответствующего лучшим зарубежным аналогам. Данный картон будет пригоден для производства упаковки пищевых продуктов, а это сейчас очень востребовано. Получение первой продукции этого производства планируется к концу текущего года», — сказал Михаил Касько.

По его словам, на строительной площадке находятся специалисты австрийского поставщика технологического оборудования и систем автоматизации цехов, ряд специализированных белорусских подрядных организаций. «Работы ведутся на всех объектах комплекса. Соблюдаются все необходимые условия и нормы безопасности, контролируются сроки выполнения работ», — отметил председатель концерна.

Как сообщалось, по результатам рабочей поездки Президента Беларуси Александра Лукашенко в Добруш был подписан указ №44 от 10 февраля 2020 года. Документом установлены сроки завершения инвестиционного проекта: ввод в эксплуатацию комплекса — в 2020 году, выход на проектную мощность — в 2022 году.

Белта