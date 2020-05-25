Пилотный проект нотариусов «Мир семьи» стартует в Гомельской области 5 июня, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областной нотариальной палате.

Медиум-площадка или комната примирения создана при отделе ЗАГС Гомельского горисполкома по ул. Ирининской,11 (Дом гражданских обрядов). Здесь каждые нечетные среды с 18.00 до 20.00 семьи, оказавшиеся в трудной ситуации, или супруги по отдельности могут обсудить спорные вопросы на информационной встрече с медиатором. Прием по семейной медиации — на безвозмездной основе.

На рассмотрение с участием медиатора выносят абсолютно разные проблемы, конфликты и разногласия. Их спектр достаточно широк: от затяжных конфликтов между партнерами по вопросам усыновления/удочерения, воспитания детей, ухода за пожилыми родственниками до разрешения имущественных споров, наследования, раздела или ведения семейного бизнеса.

Главная цель проекта — сохранение семьи, восстановление конструктивных цивилизованных отношений между супругами. «Большинство людей в период развода не готовы вести переговоры, сохраняя спокойствие и способность мыслить рационально, поскольку их захлестывают эмоции, боль от разрыва отношений. Во время совместного проживания у супругов возникают претензии, обиды, недосказанности, которые копятся и мешают услышать друг друга. В итоге не удается самостоятельно достигнуть примирения в течение трех предоставленных им месяцев, и брак, к сожалению, расторгается», — отметили в нотариальной палате.

Медиатор помогает участникам конфликта справиться с негативными эмоциями в затянувшейся семейной ссоре и перевести их в конструктивное русло. Если это необходимо — расставить точки над «i» и по вопросам, следующим за расторжением брака. Речь о разделе совместно нажитого имущества, порядке общения с родственниками бывшего супруга, друзьями, детьми от первого брака и т.д.

После первичной консультации, с учетом особенностей конкретной жизненной ситуации, сторонам предложат помощь необходимых специалистов. «Пилотный проект осуществляется в одном комфортном месте, следовательно, не нужно искать помощи различных специалистов по всему городу. Это поможет сэкономить эмоциональные, денежные и временные ресурсы», — подчеркнули в областной нотариальной палате.

«Особенность медиации в том, что ни одна из сторон не уходит неудовлетворенной. Потому что ко всем без исключения решениям партнеры приходят самостоятельно, без стороннего давления на них и с соблюдением всех законных прав. Семейная медиация считается завершенной, когда интересы каждого из супругов или каждой из сторон удовлетворены в полной мере», — рассказали нотариусы.

Пилотный проект проводится Гомельской областной нотариальной палатой совместно с главным управлением юстиции Гомельского облисполкома при поддержке учебно-практического учреждения «Центр «Медиация и право» общественного объединения «Белорусский республиканский союз юристов».

Белта