В Беларуси установлен перечень международных олимпиад, победители (дипломы I, II, III степени) которых имеют право на зачисление без вступительных испытаний в учреждения образования для получения высшего образования I ступени, среднего специального образования в 2020 году. Соответствующее решение закреплено постановлением Министерства образования от 21 мая №98, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале.

В перечень включены 11 международных олимпиад: 61-я международная математическая олимпиада (Россия), 54-я международная Менделеевская олимпиада школьников по химии (Венгрия), 51-я международная химическая олимпиада (Турция), 51-я международная физическая олимпиада (Литва), 32-я международная олимпиада по информатике (Сингапур), 31-я международная биологическая олимпиада (Япония), 17-я международная географическая олимпиада (Турция), 9-я Европейская математическая олимпиада для девушек (Нидерланды), 16-я международная Жаутыковская олимпиада по физике, математике и информатике (Казахстан), 14-я международная олимпиада по астрономии и астрофизике (Колумбия), Олимпиада школьников Союзного государства по русскому языку и русской литературе «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность» (2019 год, Россия).

Постановление вступает в силу после официального опубликования.

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