15 мая из Вооруженных сил Республики Беларусь демобилизовался Ершов Иван, житель агрогородка Липиничи. Своими впечатлениями о службе в армии он поделился с «Авангардом».

— Я служил в воинской части 92616 г. Бреста. Лично мне армия дала многое, в первую очередь, научила отвечать за самого себя и свои поступки. Уверен, армейская закалка пригодится и на гражданке. Армия подарила мне много новых друзей, новых умений и навыков, которые очень пригодятся в дальнейшей жизни. А еще научила принимать серьезные волевые решения и нести за них ответственность. А самое важное для меня сегодня то, что меня встречает моя любимая девушка Алина. Ведь это самое классное чувство — возвращаться туда, где тебя ждут.

Еще один демобилизованный Луньков Сергей, житель д. Ивольск. Он служил в Марьиной горке, в в/ч 89417.

— Конечно же, первое время приходилось нелегко, нужно было привыкнуть к распорядку, однако со временем освоился и влился в армейские будни. Физическая подготовка в части на очень высоком уровне. Всем новобранцам и будущим призывникам хочу пожелать не бояться службы в Вооруженных Силах, а с честью отдать долг Родине. Армия — это прежде всего ценный опыт: я стал увереннее в себе, узнал, что такое настоящее товарищество, прошел определенного рода школу жизни. Планирую продолжить службу уже на контрактной основе.

К слову, на Будакошелевщине, как и во всех регионах страны, началась весенняя отправка в Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования граждан, призванных на срочную военную службу и службу в резерве.

Первые призывники отбыли в учебные части сил спецопераций 11 мая. Около 30 человек из нашего района пополнят ряды защитников Родины. Сейчас идут отправки в боевые подразделения Вооруженных сил, в части тылового обеспечения, в подразделения МВД и органы пограничной службы. Все призывники медицинскую комиссию проходят вовремя, уклонистов пока нет. Юношей обеспечивают средствами индивидуальной защиты с обязательным соблюдением режима дистанцирования. Последняя оправка планируется на 29 мая.

Ирина ШУТОВА