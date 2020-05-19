На одном из мониторингов в структурных подразделениях СУП «Андреевка» побывал и представитель «Авангарда».

Как отметила председатель районного комитета профсоюза работников АПК Елена Степаненко, с целью недопущения распространения и профилактики коронавирусной инфекции на сельхозпредприятиях района проводится профсоюзный контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм и требований. Кроме того, ведутся разъяснительные беседы в коллективах.

Так, при посещении структурных подразделений СУП «Андреевка» Елена Михайловна пристальное внимание уделяла наличию наглядной информации по профилактике инфекционных заболеваний, в том числе вызванной COVID-19. Без внимания не осталась обеспеченность дезсредствами и масками. В личных беседах с работниками хозяйства она смогла убедиться, насколько они осведомлены о мерах безопасности и как сами их выполняют.

Как показал общественный контроль, в целом работники сельскохозяйственной отрасли знают и соблюдают общепринятые меры профилактики, да и с наличием средств индивидуальной защиты вопросов не возникает.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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