Для гимназистов Данилы Конусевича и Алексея Аникеенко сегодняшний день особенный. Участникам волонтерского движения «Доброе сердце», занимающим активную жизненную позицию и сохраняющим верность своим принципам, стремящимся быть полезными обществу и людям, первый секретарь районного комитета ОО «БРСМ» Алевтина Иванова вручила рекомендации для поступления в учреждения высшего образования, подписанные первым секретарем ЦК ОО «БРСМ» Дмитрием Воронюком.

Как отметила Алевтина Иванова, из года в год волонтерское движение набирает обороты. Сегодня молодежь не хочет быть просто сторонним наблюдателем и активно включается в добрые дела, тем самым делая мир чуточку лучше. Ведь «Доброе сердце» – это прежде всего добрые и нужные поступки, которые может сделать каждый из нас. А еще это хорошая возможность попробовать себя в разных сферах и определиться с выбором жизненного пути. Конечно же, самые активные и целеустремленные участники волонтерского движения не остаются незамеченными. Впервые в районе добрые дела и лидерские задатки Данилы Конусевича и Алексея Аникеенко были отмечены на республиканском уровне. Ребята являются активными участниками волонтерских программ и всегда в центре общественной жизни гимназии и молодежного движения. К слову, всего в области рекомендации вручили восьми участникам волонтерского движения.

Следует отметить, что при поступлении в высшие учебные заведения члены волонтерского движения «Доброе сердце» имеют преимущественное право на зачисление при одинаковой сумме баллов. Хочется, чтобы для наших ребят данные рекомендации стали хорошим стартом во взрослую жизнь, а их добрые дела обязательно имели продолжение.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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