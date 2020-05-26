У аграриев напряженная пора. Один вид сельхозработ сразу сменяет другой. При этом всё необходимо выполнить в оптимальные сроки и строго по технологиям.

Сейчас на повестке дня у сельских тружеников проведение химпрополки ранних яровых зерновых культур. В этом отношении уверенно держит руку на пульсе механизатор Виталий Бернацкий из КСУП «Кривск», который на протяжении восьми лет из года в год задействован на данном виде работ.

– За день я обрабатываю порядка 170 гектаров площадей специальным раствором, – отмечает Виталий Сергеевич. – Не секрет, что своевременная защита от сорняков является важным этапом в возделывании сельскохозяйственных культур, поэтому мы стараемся вовремя провести химпрополку растений. На новом самоходном опрыскивателе «Роса», которым пополнился автопарк хозяйства в прошлом году, заниматься химпрополкой стало гораздо быстрее и эффективнее. Ничего не скажешь, наши производители техники постарались, обеспечив комфорт механизатора и работоспособность агрегата.

По словам агрария, за годы работы в хозяйстве он объездил все поля уже вдоль и поперек. Как никто, знает, что к химпрополке нужно подходить серьезно. Данные работы, прежде всего, следует выполнять в благоприятную погоду, с оптимальной температурой, предварительно оценив состояние посевов и фазы сорной растительности. А к каждому полю и к каждой культуре нужен индивидуальный подход. И если все технологические нормы будут соблюдены, то и результат обработки не заставит себя ждать.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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