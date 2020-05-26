В мае, как ожидается, геомагнитная обстановка будет довольно спокойной, но при этом нас ожидают несколько магнитных бурь средней силы и одна мощная в конце месяца.

Не забывайте, что в те дни, когда солнце особо активно, будет полезным сократить физическую активность, следить за питанием, побольше пить воды.

Не пугайтесь нарушений сна, потери концентрации, раздражительности и ухудшения самочувствия – все это временно, и придет в норму, как только магнитная буря закончится.

28 мая ожидается сильная магнитная буря, воздействие которой ощутят даже здоровые люди, а 29 мая – по сути, отголоски бури предыдущего дня.

Геомагнитные бури возникают из-за поступлений в окрестности Земли возмущенных высокоскоростных потоков солнечного ветра и связанной с ними ударной волны.

Это явление происходит в основном в средних и низких широтах Земли.

interfax.by