Учитель истории средней школы №1 райцентра Александр Радченко стал одним из пяти представителей нашей страны в международном проекте «New views on history», организованном по инициативе Германии.

Цель проекта – создание универсального плана-конспекта урока по теме Великой Отечественной войны. Инициатор – берлинское объединение «KONTAKTE-KOHTAKTbI» при поддержке Министерства иностранных дел Германии. Долгосрочный проект предполагает международные и региональные семинары с обменом опытом преподавания, установлением диалога и совместной работы по теме «Великая Отечественная война на территории СССР». Участники проекта – учителя истории из России, Украины, Беларуси и Германии.

В историческом семинаре в Берлине, прошедшем в марте текущего года, принял участие и Александр Радченко.

– Это уникальный опыт, – делится впечатлениями Александр Михайлович. – Мы имели возможность ознакомиться с письмами советских военнопленных, жителей сожженных деревень Беларуси и украинских евреев, бывших узников гетто и концлагерей, хранящихся в музее «Берлин-Карлс-хорст». На основе этих материалов нам предстоит разработать свои планы-конспекты уроков на тему войны против Советского Союза, причем именно с позиции простых людей. Мы объединились в межнациональные рабочие группы, в которых вместе работаем над созданием планов уроков, а представим их на историческом семинаре в Минске. Впоследствии эти уроки будут размещены на веб-сайтах музея и участников проекта, а также на других платформах.

– Атмосфера на протяжении всего семинара была очень дружелюбной, – говорит педагог. – Мы посетили уроки истории немецких коллег, пообщались с администрацией и коллективом школ, посетили ряд экскурсий. Организаторы проекта считают, что уроки истории, а также учебники по истории имеют ключевое значение для передачи знаний, социальных ценностей и ценностей мира следующему поколению. Вместе с тем на уроках зачастую не хватает материалов о жизни простых советских граждан в период нацистской оккупации. Кроме того, на фоне растущей популярности правоэкстремистских, популистских и националистических идей по всей Европе тема национал-социализма в рамках преподавания истории в Германии становится все более актуальной. Да и сами немецкие историки всё чаще указывают на то, что теме Великой Отечественной должно уделяться больше внимания в учебных планах и учебниках по истории.

Ирина ГАЛИЦКАЯ