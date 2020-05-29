За счет профсоюза закуплены средства индивидуальной защиты более чем на 51 тыс. рублей. Осуществляются выплаты работникам, которые в период пандемии коронавируса оказались в трудном финансовом положении. На эти цели уже затрачено свыше 40 тыс. рублей, материальная помощь оказана 702 работникам.

Кроме того, областная организация профсоюза работников образования и науки оказала безвозмездную помощь в размере 6,4 тыс. рублей областной организации профсоюза работников здравоохранения. Не остались в стороне и коллективы учреждений образования. Учащиеся Гомельского государственного профессионального многопрофильного лицея, к примеру, передали сотрудникам Ельской центральной районной больницы бахилы, шапочки и передники.

– Сегодня медработники самоотверженно исполняют свой долг, и мы обязаны их поддержать. Средства защиты закуплены за деньги, заработанные лицеистами во время прохождения профессиональной практики на предприятиях города. Кроме того, наши учащиеся оказывали услуги населению по пошиву одежды и постельных принадлежностей, – рассказала директор лицея Татьяна Гусак.

Педагогический коллектив гимназии № 10 Гомеля приобрел и передал в Гомельскую туберкулезную больницу 25 комплектов опрыскивателей для проведения дезинфекции. Учащиеся Мозырского государственного политехнического колледжа поддерживают сейчас пожилых граждан и ветеранов своего учебного заведения. Здесь сформирован волонтерский профсоюзный отряд «Доброе сердце». По словам председателя профкома учащихся и профотряда Марины Гусак, молодежь доставляет пенсионерам на дом медикаменты и продукты питания, помогает в выполнении хозяйственных работ по дому.

Коллективы всех первичных организаций отраслевого профсоюза обеспечены перчатками, масками и антисептиками, а общественные инспекторы регулярно контролируют наличие защитных средств у работников.

Ольга СИМОНОК

Фото из архива гимназии № 10

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