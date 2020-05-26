Ежегодно 18 мая всё музейное сообщество отмечает профессиональный праздник – Международный день музея. Думаю, что каждому из нас хотя бы раз в жизни доводилось быть в музее. Но вряд ли кто задумывался, какая колоссальная работа была проделана, прежде чем мы могли насладиться выставкой или экспозицией. Еще меньше мы знаем о людях, которые там трудятся. «Авангард» побеседовал с директором Буда-Кошелевского историко-культурного центра Светланой Авсянниковой.

– Светлана Николаевна, расскажите о себе, чем занимались до прихода в историко-культурный центр?

– Вся моя сознательная жизнь неразрывно связана со сферой культуры. Еще в детстве ни одно школьное мероприятие не обходилось без моего участия. Можно сказать, что я буквально выросла на сцене. Помню, как еще совсем девчонкой представляла себя в роли ведущей, а впоследствии эти детские мечты воплотились в жизнь. Мне не раз доводилось вести различные мероприятия и стоять на главной районной сцене. Видимо, чтобы всё осуществилось, нужно очень сильно этого захотеть.

Мой отец тоже всю жизнь работал в культуре. Наверное, какие-то творческие задатки мне передались от него. А начинала я режиссером массовых мероприятий в центральном районном Доме культуры. Около 10 лет проработала в Потаповском сельском доме культуры: сначала художественным руководителем, а потом директором. Какое-то время была директором центрального районного Дома культуры. Так совпало, что именно в этот период в 2017 году Будакошелевщину посещал Президент Александр Лукашенко, и я в числе других была удостоена чести встречать главу государства в стенах Дома культуры. Многие думают, что наша работа – это сплошные праздники. Поверьте, за каждым мероприятием стоит немалый труд.

Сейчас я возглавляю историко-культурный центр. У нас сложился дружный и творческий коллектив единомышленников, где каждый находится на своем месте. А это положительно сказывается на всей работе. Мы вместе – дружная команда, которой любые задачи по плечу. Отдельно хотелось бы отметить нашего старшего научного сотрудника Юрия Котлярова. В минувшем году он пришел на работу в центр после окончания исторического факультета университета имени Ф. Скорины. Он – настоящий кладезь идей, целеустремленный и креативный, постоянно находится в творческом поиске. На мой взгляд, именно такие люди и должны работать в культуре. В свою очередь, как руководитель, стараюсь поддерживать творческие задумки коллег, нахожу возможность для воплощения их идей и самореализации.

– Чем сегодня живет историко-культурный центр?

– Мы активно развиваем экспозиционно-выставочную деятельность. Только за минувший год организовали 65 художественных, тематических и выездных выставок, провели 4521 экскурсию. Самыми удачными и популярными, на мой взгляд, стали выставки, приуроченные к Году малой родины. Особого упоминания заслуживает выставка «Большие люди малой родины», повествующая об известных уроженцах Будакошелевщины. Популярностью пользовалась выставка часов из коллекции единственного в Беларуси дворцового часовщика Николая Лобанова. Не остались без внимания посетителей выставка копий фресковой живописи XII «Образ. Традиция.Время» и мобильная выставка «Планетарий». К слову, Планетарий FullDome представляет собой новое поколение систем визуализации для науки и познавательных развлечений, он впервые был привезен к нам в район. Эту выставку с большим удовольствием посещали не только дети, но и взрослые.

Еще одно ведущее направление работы – культурно-образовательная деятельность. Сотрудники историко-культурного центра активно работают с учреждениями образования района, проводя различные культурно-образовательные мероприятия и лекции. С каждым годом расширяем диапазон экскурсий, лекций и музейных занятий, чтобы заинтересовать и привлечь новых посетителей. Наиболее удачным в этом плане, считаю, стало музейное занятие «Буда-Кошелево – прошлое и настоящее», посвященное 95-летию образования района, в рамках которого были продемонстрированы видеофильм о Будакошелевщине и фотовыставка «История нашего края в фотографиях». Также хорошо зарекомендовали себя познавательно-досуговый проект «Музейная среда», направленный на пробуждение познавательного интереса к истории и культуре своей страны, и музейно-образовательная программа для школьников «Первые шаги в искусстве», имеющая художественную направленность.

Музей – это не только выставки и экспозиции, это еще и колоссальная фондовая работа, включающая в себя комплектование, учет, хранение и изучение объектов культурного и исторического наследия. В фонде историко-культурного центра насчитывается 3388 единиц хранения. В минувшем году он пополнился 246 новыми предметами, среди которых фотографии, денежные купюры, предметы быта, картины и другое. Оцифровано и отсканировано 1278 музейных предметов основного фонда. В нынешних реалиях немаловажную роль играет информационно-рекламная деятельность. Поэтому и в этом направлении мы не стоим на месте. Готовим различного рода новостную информацию и пресс-релизы к выставкам и мероприятиям, уделяем внимание на внешнюю рекламу (афиши), обновляем новостную ленту нашего центра на сайте «Музеи Гомельщины». Мы работаем и посредством социальных сетей, где можно найти не только самую свежую информацию о деятельности историко-культурного центра, но и посмотреть виртуальные экскурсии и лекции, не выходя из дома, что особенно актуально в свете сложившейся ситуации с пандемией, когда нежелательно посещать места массового скопления людей.

– Как многие уже успели заметить, вы активно сотрудничаете с местными умельцами и коллекционерами. Что скажете об этом направлении работы?

– Еще будучи в должности старшего научного сотрудника, по роду деятельности мне довелось познакомиться и пообщаться с интересными людьми, которые приходили к нам на выставки. В процессе беседы они рассказывали о своих хобби и увлечениях, что стало основой для организации 16 персональных выставок наших земляков, среди которых не только коллекционеры, но и умельцы, творящие своими руками настоящие произведения искусства. С уверенностью могу сказать, что творческий потенциал наших земляков огромен. Что только у нас не выставлялось! Это и вышитые картины, и поделки из бумаги, различные изделия из бисера, дерева и ленточек и многое другое.

С нашей помощью с народными умельцами знакомятся люди и открывают их с новой стороны. Вот кто бы мог подумать, что у начальника РОВД есть большая коллекция форменных фуражек? А теперь ее увидели не только сотрудники милиции, так как она хранится в музее при РОВД, но и жители района. Мы предоставляем нашим талантливым землякам площадку для их работ. Согласитесь, не каждый может похвастаться, что его коллекция выставлялась в музее или галерее. Мне кажется, это дорогого стоит.

Выставочная работа будет продолжена, ведь желающих поделиться своим творчеством еще много. Хочу отметить, что мы сотрудничаем и с Гомельским дворцово-парковым ансамблем. В нынешнем году, например, к нам привезена уникальная экспозиция археологических предметов старины с уваровичского городища. Мы ищем и приглашаем интересных людей, которые приезжают и рассказывают о себе и своих работах. Так что у наших посетителей есть уникальная возможность познакомиться и задать вопросы самим авторам работ.

– Что ждет посетителей центра в ближайшем будущем?

– Планов и задумок очень много. Конечно же, будем продолжать экспозиционно-выставочную и культурно-образовательную работу, планируем сделать акцент на проведение мастер-классов. Словом, на достигнутом останавливаться не собираемся, будем развивать новые формы работы. Хочется, чтобы в нашем историко-краеведческом музее была своя изю-минка. Над этим мы активно работаем. Забегая наперед, скажу, что акцент решили сделать на крупном военном событии, имеющем историческое значение в ходе Великой Отечественной. Это будет экспозиция, посвященная Лозовскому бою. Сейчас мы собираем архивный материал, в планах встретиться с живым свидетелем тех далеких событий, проживающим в Гомеле.

– А что сегодня в вашей жизни значит музей?

– Для меня музей – это удивительный и неповторимый мир, к которому каждый должен прикоснуться, ведь он духовно обогащает человека. А работники музея – хранители истории.

Сегодня музей – это не только выставки, где человек может приобщиться к культуре и традициям, это и своего рода образовательная площадка, где можно научиться чему-то новому. Благодаря работе в музее я познакомилась с интересными людьми, а некоторых открыла с неожиданной для себя стороны.

– Какие пожелания адресуете сотрудникам в профессиональный праздник?

– Как можно большего количества новых творческих идей и проектов. Это всё, что нам нужно.

Беседовала

Ольга ЧЕРНЯКОВА