Экспресс-тесты на антитела к СOVID-19 в первую очередь будут делаться при наличии медицинских показаний для максимально быстрого выбора тактики лечения. Об этом в интервью телеканалу «Беларусь 1» сообщил главврач 1-й городской клинической больницы Минска, председатель Белорусской ассоциации врачей Дмитрий Шевцов, сообщает БЕЛТА.

Как сообщалось ранее, в Беларусь из Китая поступили 100 тыс. экспресс-тестов на антитела к СOVID-19. «В первую и главную очередь экспресс-тесты будут делаться при наличии медицинских показаний, когда необходимо достаточно быстро провести диагностику, выяснить, есть ли у пациента коронавирусная инфекция на фоне, например, пневмонии. От этого будет зависеть тактика лечения буквально с первых часов», — рассказал Дмитрий Шевцов.

Он отметил высокую точность этих тестов. «Погрешность минимальная. В течение 15 минут мы с очень высокой долей вероятности понимаем, есть ли у человека коронавирусная инфекция. Если есть, то в какой стадии развития заболевания», — добавил главврач.

Использовать экспресс-тест можно самостоятельно в домашних условиях. Он представляет собой обычную тест-полоску, на которую нанесены три метки: одна — контрольная, вторая — показатель иммуноглобулинов класса М, третья — класса G. «На полоску надо нанести несколько капель либо сыворотки, либо плазмы, либо цельной крови. Добавить раствор и смотреть на то, что появится на тест-полоске», — пояснил медик.

Дмитрий Шевцов затруднился сказать, как скоро экспресс-тесты могут появиться в свободной продаже в аптеках. Сегодня это «одна из дополнительных вещей для скорейшей диагностики и выбора тактики лечения при той или иной патологии, с которой поступают граждане в клиники».

Белта