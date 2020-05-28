В этот день Иисус Христос перед тем, как вознестись на небо, общался с людьми. Поэтому считалось, что все, все, о чем попросить сегодня в молитве, обязательно сбудется.

Этот праздник отмечали дома, в тихой семейной обстановке, поминали за столом усопших родственников. Чтобы помочь всем праведникам, навстречу которым распахивались Небесные врата, пекли пироги прямоугольной формы с небольшими перекладинами, которые символизировали лестницу – путь Иисуса на небеса.

Многие люди считали, что если съесть такой пирог утром и запить освященной водой, это будет способствовать карьерному росту. Также, согласно приметам на Вознесение, в это время нельзя работать по дому, начинать новые дела, занимать деньги и отдавать долги.

По другому поверью на Вознесение Господне, снесенные в этот день куриные яйца обладают магической силой. Их использовали в качестве оберега, способного отводить от дома беду. Для этого яйца прятали на чердаке или в другом укромном месте.

Ночь на Вознесение Господне считалась соловьиной, потому что эти птицы поют громче, чем обычно. Поэтому еще одно из поверий на Вознесение сулило горе тому, кто осмелиться поймать соловья, так как весь будущий год для этого человека будет неудачным.

Молодые девушки гадали, вплетая в волосы веточки березы. По приметам, чья веточка не завянет с Вознесения Господня до праздника Пятидесятницы, та будет здорова и выйдет замуж в этом году.

Бытовали и погодные приметы на Вознесение Господне.

Хорошая погода в этот день сулила отличный урожай, а плохая, соответственно, наоборот.

Если в праздничный день пойдет дождь, то погода будет дождливой еще в течение шести недель.

Если же установится хорошая погода, то в течение последующих полутора месяцев она будет отличной.

По многим народным приметам на праздник Вознесения Господня, именно с этого дня начиналось настоящее лето.