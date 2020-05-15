Настоящая ценность в жизни — это родные и близкие люди. Поздравляем с Днем семьи и желаем взаимопонимания, счастья, радужных планов и множества интересных занятий. Пусть семья всегда будет крепкой скалой, защитой от невзгод и утешением в неприятностях. Любви, красоты, доброго будущего, достатка и совместного развития!



