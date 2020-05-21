21 мая с 14.00 до 15.00 в Буда-Кошелевском районном исполнительном комитете прием граждан проведет начальник Жлобинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира Александр Витальевич Железнов.

Контактный телефон 8 (02334) 2-74-30, «телефон доверия» 8 (02334) 2-76-30.

Предварительная запись по телефонам: 7-50-00, 7-91-31.