Никита Титюк (6 лет):

– Пограничники – это военные, которые защищают наши границы. Они носят военную форму и проверяют документы. Когда я вырасту, пойду служить в армию и стану пограничником.

Вера Федотова (5 лет):

– Я знаю, что пограничники любят животных, особенно собак. Они помогают им работать и находят у людей всякие вещи.

Богдан Луцко (5 лет):

– Чтобы стать пограничником, нужно быть умным: знать названия всех стран, уметь разговаривать на разных языках, хорошо считать.

Даша Сеноженская (6 лет):

– Все пограничники сильные и смелые. Они быстро бегают. Это нужно для того, чтобы охранять нас и ловить преступников.

Максим Попков (5 лет):

– У пограничников хорошее зрение, поэтому они умеют метко стрелять. А еще они носят оружие и всё про него знают.

Варя Мордовина (6 лет):

– Чтобы стать пограничником, нужно хорошо учиться в школе, ходить на все уроки, всегда делать домашние задания, не прогуливать занятия.

Юрий ЕЖОВ

Фото Аллы Якушевич