Никита Титюк (6 лет):
– Пограничники – это военные, которые защищают наши границы. Они носят военную форму и проверяют документы. Когда я вырасту, пойду служить в армию и стану пограничником.
Вера Федотова (5 лет):
– Я знаю, что пограничники любят животных, особенно собак. Они помогают им работать и находят у людей всякие вещи.
Богдан Луцко (5 лет):
– Чтобы стать пограничником, нужно быть умным: знать названия всех стран, уметь разговаривать на разных языках, хорошо считать.
Даша Сеноженская (6 лет):
– Все пограничники сильные и смелые. Они быстро бегают. Это нужно для того, чтобы охранять нас и ловить преступников.
Максим Попков (5 лет):
– У пограничников хорошее зрение, поэтому они умеют метко стрелять. А еще они носят оружие и всё про него знают.
Варя Мордовина (6 лет):
– Чтобы стать пограничником, нужно хорошо учиться в школе, ходить на все уроки, всегда делать домашние задания, не прогуливать занятия.
Юрий ЕЖОВ
Фото Аллы Якушевич