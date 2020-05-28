28 мая с 9.00 до 13.00 по телефону 8 (017) 203-12-26 дистанционную консультацию по вопросам трудового законодательства проведет главный правовой инспектор труда Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников связи Вероника Борисовна УРБАНОВИЧ.

Предварительная запись по телефону 7-73-85.