Компания A1 изменит условия обслуживания по некоторым тарифным планам фиксированной связи для частных и корпоративных клиентов, а также услуг кабельного ТВ и видеосервиса VOKA, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт компании.

С 1 июня обслуживание на некоторых архивных тарифных планах для частных клиентов (линейка «Хит», «Престиж», «Вместе», «Wi-Fi» и др.) будет прекращено. Пользователи будут переведены на тарифные планы линейки «Комби», а также тарифы линейки «VOKA ТВ», исходя из соответствующего набора услуг на архивном предложении. При этом для абонентов увеличится (в пять раз и выше) скорость домашнего интернета, а также набор дополнительно предоставляемых услуг и оборудования.

Пользователи архивных комплексных тарифов с включенными ТВ-каналами VOKA продолжат смотреть соответствующие каналы по новым тарифным планам. Кабельное ТВ при этом будет предоставляться в качестве бонуса, без взимания дополнительной платы.

Обслуживание на архивных тарифных планах линейки «Домашний», тарифе «Интернет 70», а также действующих тарифах «VOKA ТВ» будет продолжено, при этом абонентская плата в среднем увеличится на 3,5%. При желании клиенты смогут самостоятельно перейти на любой тарифный план новой линейки «Комби».

Изменения условий обслуживания по некоторым тарифным планам фиксированной связи произойдут и для корпоративных клиентов. На тарифном плане «Удаленный кабинет 30» будет увеличена скорость с 30 до 50 Мбит/с, а сам тариф получит название «Удаленный кабинет 50». Стоимость услуг фиксированной связи для корпоративных клиентов увеличится в среднем на 3%.

Кроме того, стоимость всех подписок VOKA, за исключением «VOKA ТВ+», увеличится в среднем на 5%