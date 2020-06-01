В День защиты детей первый секретарь РК ОО «БРСМ» Алевтина Иванова побывала в гостях в центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, а также посетила семью Марии Масловой, где вручила подарки маленьким Владимиру и Полине.

Все мы с нетерпением ждем лета, которое у большинства из нас ассоциируется с солнцем, теплом и веселым детским смехом. Для ребятишек – это беззаботное время, ведь на целых три месяца можно забыть о школе и погрузиться в мир развлечений. Но мало кто из ребят хоть раз задумывался, что их детство нуждается в защите. Поэтому во многих странах мира в напоминание взрослым о правах ребенка отмечается День защиты детей.

В нашем районе стало доброй традицией ежегодно 1 июня проводить различные мероприятия, где главными действующими лицами являются юные жители Будакошелевщины. К сожалению, в нынешней непростой эпидемиологической ситуации провести масштабный праздник нет возможности. Тем не менее в силах каждого окружить вниманием и заботой наших детей. Никогда не остается в стороне от столь значимого события районный комитет ОО «БРСМ». Целую коробку канцелярских принадлежностей активисты молодежной организации вручили воспитанникам ЦКРОиР.

– Счастливое и радостное детство должно быть у каждого. Поэтому мы решили поделиться частичкой душевного тепла с теми, кто особенно в этом нуждается. Ежегодно в этот день мы приходим с подарками к ребятам из центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Думаю, что канцелярские принадлежности им пригодятся в образовательном процессе. Кроме того, мы побывали в гостях у семьи Марии Масловой из Рудни Кошелевской. Некоторое время семья находилась под пристальным вниманием комиссии по делам несовершеннолетних райисполкома. К счастью, все острые вопросы были решены, и маленькие Владимир и Полина опять живут с мамой. Хочется, чтобы подаренные нами игрушки и канцелярские принадлежности, сделали их жизнь чуточку разнообразнее. Ведь мы, взрослые, в ответе за счастливое детство, здоровье и жизнь наших детей. И об этом никогда не стоит забывать, – отметила Алевтина Иванова.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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