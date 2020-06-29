На кортах минского Дворца тенниса сегодня завершился открытый чемпионат Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В решающем поединке женского одиночного разряда первый номер посева Александра Саснович уверенно переиграла Яну Колодынску в двух партиях — 6:3, 6:2. В матче за бронзу Юлия Готовко была сильнее Татьяны Сосновской — 6:3, 6:2.

В мужском одиночном разряде победителем также стал первый сеянный россиянин Аслан Карацев, обыгравший в финале Ивана Лютаревича, — 6:1, 6:3. В игре за третье место Ярослав Шило одолел Александра Згировского — 5:7, 6:4, 7:6 (7:5).

Вчера в финале состязаний смешанных тандемов Лидия Морозова и Андрей Василевский в упорнейшей борьбе переиграли в трехсетовом матче Александру Саснович и Ивана Лютаревича — 1:6, 6:1, 10:6.

В соревнованиях женских дуэтов чемпионками стали Алена Фалей и Кристина Дмитрук, взявшие верх над Юлией Готовко и Анной Кубаревой — 6:3, 6:1.

В финале мужского парного разряда Иван Лютаревич и Александр Згировский обыграли Тимофея Басалыго и Владимира Филипповича — 6:2, 6:4.

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