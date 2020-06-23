Об инспекторе дорожно-патрульной службы отделения ГАИ милиции общественной безопасности отдела внутренних дел райисполкома Александре Васильцове, как о победителе ежегодного районного конкурса за духовное возрождение «Рождественская звезда», мы рассказывали на страницах районки.

И вот появился очередной повод, чтобы отметить заслуги правоохранителя. Указом Президента Республики Беларусь за образцовое выполнение служебных обязанностей он награжден медалью «За безупречную службу» ІІІ степени. Почти 25 лет своей жизни опытный и ответственный сотрудник посвятил службе в ГАИ.

– Моя малая родина – Гусевица, – делится Александр Егорович. – Родился я в многодетной семье простых сельских тружеников, где, кроме меня, было еще трое сыновей. Как и всем мальчишкам, в детстве больше всего мне нравилась техника. И сегодня машины остаются моей слабостью, к тому же к ним по роду деятельности имею самое непосредственное отношение. Трудовой путь начинал водителем в одном из сельхозпредприятий района. Может и дальше бы там работал, крутя баранку грузовой машины, если бы не узнал, что в милицию требуются сотрудники. К дисциплине и порядку был приучен еще с армии. Вот и решил попробовать себя в новом деле. Успешно пройдя медкомиссию и стажировку, был принят на службу в милицию инспектором ГАИ.

По словам Александра Васильцова, сотруднику ГАИ нужно все время работать над повышением профессионального уровня, знать и правильно применять законы, быть уравновешенным и не поддаваться на провокации, которые, к сожалению, иногда бывают. У некоторых водителей и пешеходов возникает страх при виде человека с жезлом. Они думают, что сотрудник ГАИ ставит перед собой цель наказать участников дорожного движения. Но главная задача инспекторов – предупредить ДТП и, возможно, спасти чью-то жизнь. Это со стороны кажется, что инспекторы ДПС только останавливают, проверяют, отпускают или составляют протоколы о правонарушениях. Любое дежурство – прежде всего огромная ответственность за других, это постоянное общение с людьми, это профилактическая работа, направленная на предупреждение ДТП.

Наверное, ничто так ярко не характеризует человека, как его поступки. Два года назад Александр Васильцов, рискуя собственной жизнью, показал пример мужества при задержании преступника. Одним из первых он вступил в схватку с вооруженным правонарушителем.

Лучшая награда для Александра Васильцова, по его признанию, заключается в отсутствии аварийности и безопасности людей на дорогах. Ведь когда все участники дорожного движения начнут уважать друг друга, соблюдая закон, тогда и встречи с инспекторами ГАИ будут начинаться и заканчиваться только улыбкой.

Медалью «За безупречную службу» награждаются военно-служащие, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, должностные лица таможенных органов, безупречно прослужившие 10, 15 и 20 календарных лет соответственно.

Ольга ЧЕРНЯКОВА