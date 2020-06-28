Отцовский автомобиль, первый опыт вождения, учеба в аграрно-техническом колледже на техника-механика и диплом инженера, полученный в ведущем сельхозвузе страны, – из этих шагов и складывался путь в профессию Александра Дроздова, главного инженера ОАО «Экспериментальная база «Пенчин».

Уже полтора года молодой человек возглавляет инженерную службу сельхозпредприятия. Сегодня в его ведении хлопотное хозяйство – более 50-ти единиц техники. По-другому, наверное, его судьба и не могла сложиться: Александр – местный, пенчинский. После окончания техникума и сельхозакадемии вернулся в отчий дом. Его родители более трех десятков лет трудятся в ОАО «Экспериментальная база «Пенчин».

Имя отца, Михаила Николаевича Дроздова, на слуху. Ежегодно он в лидерах районного соревнования среди водителей по перевозке зерна. Мама, Майя Петровна, – главный бухгалтер, опытнейший специалист в своем деле. Младший брат Александра также учится в Горках. Он будущий инженер.

– Конечно, на производстве нередко приходится сталкиваться с трудностями. Но в этом я вижу и огромный плюс. Ведь они только закаляют. Главное, добросовестно выполнять свою работу. А опыт – дело наживное, – делится Александр Дроздов.

К слову, в сельхозпредприятии не боятся доверять ответственные должности молодым специалистам. Сегодня инженер, главный зоотехник хозяйства – вчерашние выпускники. И очень важно, чтобы выбранная профессия стала делом жизни для молодых людей. Во всяком случае у Александра Дроздова для этого есть все предпосылки.

Наталья ЛОГУНОВА