Председатель райисполкома Анатолий Гапоник встретился с трудовым коллективом филиала «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод».

Темой очередного Дня информирования стала «Республика Беларусь: уверенным шагом по пути независимости». Не обошли стороной при проведении ИПГ тему заготовки кормов, говорили о развитии сельскохозяйственной отрасли района.

Встреча прошла на МТФ «Папоротное», где сейчас полным ходом идет строительство двух коровников, доильного блока, котельной. Совсем скоро будет введен в эксплуатацию телятник, в помещении которого и состоялся диалог.

После встречи глава района посетил строительные и сельхозобъекты.