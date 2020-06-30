30 июня прошла встреча главы района Анатолия Гапоника с трудовым коллективом МТФ «Бушевка» филиала «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод».

Анатолий Генрикович рассказал о социально-экономическом развитии Буда-Кошелевского района, о ситуации с заболеваемостью коронавирусом и подробно остановился на производственных показателях сельскохозяйственного предприятия.

Он также поблагодарил членов коллектива за достигнутые показатели работы по кормозаготовке и надоям, выразил надежду на дальнейшую стабильную работу.

— Вы получаете 20 литров молока в сутки от коровы. Это достойный показатель, который говорит сам за себя. Значит налажена четкая система работы, коровы получают уход и питательные корма. К слову, ваше хозяйство – один из лидеров на кормозаготовке. Жду от вас хорошей прибавки в среднесуточных привесах. Корма есть, комбикорма тоже, — отметил председатель райисполкома, обращаясь к членам трудового коллектива.