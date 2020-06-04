Народный ансамбль белорусской музыки и песни «Ярыца» стал лауреатом I степени международного дистанционного интернет-конкурса Digi-Form-Art в номинации «Народный вокал. Ансамбль» во время XVI Международного проекта «Караван культуры» (Волин, Польша). В этом году в конкурсе принимали участие представители 21 страны. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка.

Руководитель ансамбля — доцент кафедры музыкально-педагогического образования факультета эстетического образования БГПУ Александр Шугаев, хормейстер — Лариса Красна. Для участия коллектив отправил видеозаписи исполнения песен «А там, у даліне», «Синий платочек» и «Ой, мілы мой».

Творчество народного ансамбля белорусской музыки и песни «Ярыца» не единожды высоко оценивало жюри республиканских и международных конкурсов. В мае 2019 года ансамбль стал лауреатом II степени республиканского вокально-хорового фестиваля-конкурса «Песни, опаленные войной», приуроченного к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. В июне того же года «Ярыца» одержала победу в международном конкурсе-фестивале ProFest, который проходил в Киеве (Украина).