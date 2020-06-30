Мероприятия с массовым пребыванием людей:

о чем нужно помнить

Во время празднования Дня независимости Республики Беларусь, 3 июля пройдут масштабные мероприятия во всех регионах страны. Готовятся к праздничным мероприятиям не только спортивные сооружения, но и кафе, рестораны, а также другие популярные жителей городов места. Руководителям и организаторам мероприятий необходимо помнить, что именно они в первую очередь несут ответственность за пожарную безопасность.

К сожалению, опыт других стран показывает, что несоблюдение правил, паника, а также безграмотные действия персонала могут привести к самым катастрофическим последствиям. Трагический пример этого года – рок-концерт в ноябре прошлого года в Бухаресте, закончившийся пожаром. Погибли более 50-ти человек. Так же, как и в Перми в «Хромой лошади» в 2009 году, в румынском клубе решили использовать пиротехнику. Фейерверк поджег потолок, а дальше началась паника и давка. Выводы из подобных ситуаций должны делать в первую очередь собственники объектов, ресторанов, кафе. В них всегда находится большое число посетителей, а вместе с горючими декорациями, сценическим оформлением, драпировками и неправильной эвакуацией все это может привести к массовой гибели людей.

Следует помнить, что применение пиротехнических средств, эффектов с применением открытого огня на сценах, в спортивных сооружениях с трибунами при проведении массовых мероприятий не допускается. Персонал должен быть обучен и пройти пожарный инструктаж, уметь грамотно и быстро эвакуировать посетителей в случае нештатной ситуации. Еще раз обратите внимание на пути эвакуации – они должны быть доступны и свободны. В помещениях, где проходят праздничные мероприятия, расчет количества человек определяется исходя из 0,75 м2 площади пола на одного человека. Заполнять помещения людьми сверх нормы не допускается. Если в помещении отсутствует электрическое освещение, то мероприятие можно проводить только в дневное время. Оформление иллюминаций и гирляндами должно производиться специалистами, имеющими соответствующую квалификацию.

Во время проведения мероприятий для детских групп у администрации учреждения, где оно проходит, должны быть пофамильные списки ребят и их количество, что необходимо в случае эвакуации. С детьми обязаны постоянно находиться взрослые.

Безопасное поведение на мероприятиях

с массовым пребыванием людей

Для гостей праздников и мест массового скопления людей существуют правила безопасности. Чтобы не стать жертвой толпы, в первую очередь, в идеале лучше ее избегать. Люди, объединенные одной общей эмоцией, будь то эйфорией или страхом, всегда несут в себе потенциальную опасность. А катализатором к действию может быть что угодно – от призыва любимого артиста «поднять выше ваши ручки» до сигнала пожарной автоматики. В этом случае толпа может стать опасной и даже агрессивной.

Еще до мероприятия нужно продумать множество мелочей. В первую очередь, на массовые мероприятия стоит ходить вместе с друзьями. В случае, если кому-то из вас понадобится помощь, товарищи смогут помочь, привести в чувство и позвонить в скорую.

Внимательно отнеситесь к выбору наряда. Уж поверьте, ваши бусы, браслеты, колье и галстуки никто во время концерта по достоинству не оценит, а вот зацепиться за них – милое дело. Также очень не приветствуются балахоны и другая просторная одежда – чем больше места вы занимаете, тем хуже, плюс на подобных вещах часто встречаются разного рода завязки и веревки. Поэтому ваш идеальный вариант – максимально облегающая одежда и минимум аксессуаров. И да, девушки, не забудьте оставить дома каблуки.

Но если вы уже оказались в большом паникующем потоке людей, а выйти из него не представляется возможным, следуйте простым рекомендациям:

– двигайтесь по направлению толпы, а не против него;

– постарайтесь держаться подальше от центра толпы, а также от стеклянных витрин, решеток, заборов и других мест, где можно получить травму;

– старайтесь удержать равновесие и не упасть, а если упали, защищайте голову руками и пытайтесь немедленно встать. Для этого следует быстро подтянуть к себе ноги, сгруппироваться и рывком подняться, используя движение толпы;

– не пытайтесь найти и, тем более, поднять вещи, которые вы выронили или потеряли, это практически бесполезно и связано с риском для жизни;

– чтобы избежать случайного удушения, снимите галстук, шарф, уберите волосы под пальто или куртку. Застегнитесь, подтяните пояс;

– освободите руки, они должны быть свободными, согнутыми в локтях и прижатыми в районе диафрагмы;

– принимайте удары и толчки на локти;

– защищайте диафрагму напряжением рук;

– не теряйте самообладания, не поддавайтесь панике, чтобы не стать частью толпы;

– успокойте людей, которые находятся в панике – они вредят себе и окружающим.

Соблюдайте эти правила – они могут сохранить вам жизнь.