«Беллегпром» планирует наращивать экспорт в страны Евросоюза. Об этом сегодня на видеобрифинге сообщила председатель концерна Татьяна Лугина, передает корреспондент БЕЛТА.

«На российском рынке мы уже давно и традиционно имеем сильные позиции, наша задача их сохранить и укрепить. Но нам также необходимо ориентироваться и на рынок Евросоюза. Хотя это непросто, и не потому что наш продукт не интересен или не конкурентоспособен, вопрос в том, что сегодня рынок ЕС защищен от нас ввозными пошлинами, которые дают значительную наценку на наши изделия», — сказала Татьяна Лугина.

По ее словам, ввозная пошлина на товары довольно высокая. «Мы ищем механизмы, рынки через которые можно проходить, по каждой подотрасли имеем свою стратегию развития», — подчеркнула Татьяна Лугина. Доля в структуре экспорта в страны ЕС — около 15%, до конца года «Беллегпром» планирует увеличить ее до 20%.

Как отметила глава «Беллегпрома», по значимости после России должен быть рынок Украины и Евросоюза. «Дальняя дуга — это хорошо, но опять же — логистическое плечо, те же ввозные пошлины, поэтому далеко непросто со всеми товарными группами выйти на рынки Азиатского региона», — сказала Татьяна Лугина.

Также свою заинтересованность она выразила по поводу Китая. «Там мы отрабатываем два направления — это сырьевая составляющая (высококлассные льняные ткани, котонизированный лен), а также товары высокого качества, премиум-класса», — пояснила председатель концерна.

Белта