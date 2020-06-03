Акция «День посткроссера» пройдет 5 июня во всех отделениях почтовой связи Беларуси, сообщили БЕЛТА в РУП «Белпочта».

В этот день при отправке десяти и более международных почтовых карточек предоставляется скидка 10%.

Акция «День посткроссера» в этом году также запланирована 7 сентября и 7 декабря.

Посткроссинг — это международный онлайн-проект по обмену почтовыми карточками и марками. Чтобы присоединиться, нужно зарегистрироваться на сайте postcrossing.com и получить пять случайных адресов из разных точек мира. Затем нужно отправить почтовые карточки по указанным адресам в любом отделении почтовой связи, оплатив пересылку марками. Открытки можно приобрести во всех отделениях почтовой связи или на сайте «Белпочты».

Белта