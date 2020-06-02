Пассажиры Белорусской железной дороги с использованием новых сервисов оформили более 682 тыс. электронных билетов, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

На официальном сайте БЖД в разделе «Услуги пассажирам» за 5 месяцев оформлено около 351 тыс. билетов, в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд» приобретено почти 179 тыс. билетов на поезда с нумерованными местами.

С внедрением БЖД новых сервисов у пассажиров появилась возможность покупать электронные билеты на поезда региональных линий экономкласса и городских линий (с ненумерованными местами). Так, за 5 месяцев нынешнего года через сайт БЖД и мобильное приложение на эти поезда продано более 152 тыс. электронных билетов.

С учетом расширения возможности использования современных интернет-сервисов по реализации электронных билетов на Белорусской железной дороге с 15 июня интернет-ресурс poezd.rw.by прекращает свою работу.

Для входа в раздел «Услуги пассажирам» и мобильное приложение «БЧ. Мой поезд» пользователям, ранее зарегистрированным на сайте poezd.rw.by, необходимо использовать регистрационные данные своей учетной записи.

Белта