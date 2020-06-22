Благодарность Президента Беларуси за плодотворную научно-педагогическую деятельность, значительный личный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов, развитие творческих способностей талантливой молодежи объявлена преподавателям белорусских вузов. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Президента.

В их числе — старший преподаватель кафедры правового обеспечения правоохранительной деятельности Института управленческих кадров Академии управления при Президенте Беларуси Марина Городецкая, профессор кафедры инфекционных болезней Белорусского государственного медицинского университета Дмитрий Данилов, доцент кафедры мировых языков Витебского государственного университета имени П.М.Машерова Марина Дорофеенко, заместитель декана по учебной работе факультета дошкольного образования Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка Екатерина Каранец.

В соответствии с распоряжением, Благодарность Президента за отличные успехи в учебе и активную общественную деятельность также объявлена студентам и курсантам высших учебных учреждений. Среди них — студент факультета цифровой экономики Белорусского государственного экономического университета Александр Бутрим, студентка лечебного факультета Гомельского государственного медицинского университета Анна Диченко, курсант факультета подготовки офицерских кадров Института пограничной службы Татьяна Подрез.

Белта