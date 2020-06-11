Благодаря финансовой поддержке облисполкома в СУП «Андреевка» появился новый пресс-подборщик-обмотчик.

Впервые ПРП-160-1К был представлен потребителям на выставке «Белагро-2019». А сегодня такая машина уже работает на андреевских полях.

— Кормозаготовка — основа основ сельского хозяйства, ведь от нее зависит результат работы животноводства. А значит финансовое благополучие сельхозпредприятия. Без новой более мощной техники, современных технологий, сегодня крайне сложно, если не сказать невозможно, обеспечивать высокую производительность, решать продовольственную безопасность страны. Покупка тракторов и комбайнов требует серьезных средств. Поэтому мы сегодня благодарны облисполкому и лично губернатору Геннадию Соловью за помощь. С такой большой технической поддержкой мы должны сработать в соответствии с поставленной задачей. Область вправе ожидать от нас хороших результатов труда. И я искренне надеюсь, что тот темп, который вы взяли, пройдет через весь год. Я вижу, в хозяйстве есть кадровый потенциал, есть достаточно резервов, которые еще не в полной мере используются, — такое мнение высказал председатель Буда-Кошелевского райисполкома Анатолий Гапоник, встречаясь в поле с руководством СУП «Андреевка».

Обращаясь к директору предприятия Тамаре Никитенко, глава района отметил:

— Новый агрегат должен работать у вас с начала мая и до конца ноября. На этой технике можно заготовить 35 рулонов в час, за день – 150. А это более 100 тонн. Путь к хорошему молоку идет с заготовки трав. В этих рулонах — сохранность наших телят и здоровье наших коров. Не сбавляйте темпы, ловите момент, чтобы все успеть.

Доверили новую технику опытному механизатору. За плечами Александра Игнатенко 20 лет стажа в аграрной отрасли. Мужчина пока осваивает современный агрегат и отмечает, что техника себя показывает хорошо:

— Вообще я работал на пресс-подборщиках, но это было давно. Последнее время все больше на комбайне. С такой сложной техникой, конечно, управляться пришлось впервые. У меня в кабине находится 2 компьютера. Я могу регулировать и видеть все процессы или какие-то неисправности, чтобы вовремя устранить.