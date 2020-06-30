Более 5% зарегистрированных на ЦТ абитуриентов не явились на первые три испытания, сообщила журналистам консультант управления высшего образования главного управления профессионального образования Министерства образования Ремма Герловская, передает корреспондент БЕЛТА.

По промежуточным результатам первых испытаний, «где-то 5,5% от числа зарегистрированных не явились на эти три ЦТ», отметила Ремма Герловская. Четыре человека были удалены за использование мобильных телефонов, шесть абитуриентов смогут пройти ЦТ в резервные дни в связи с тем, что пропустили испытания по медицинским показаниям.

Всего на ЦТ зарегистрированы более 64 тыс. человек.

По словам консультанта управления, с учетом эпидемиологической ситуации приняты необходимые меры. Так, на две недели были смещены сроки проведения ЦТ, увеличено количество пунктов, где пройдут испытания в резервные дни. «Если из года в год это был БГУ, то в этом году у нас их шесть, в том числе в областных центрах. Соответственно, абитуриенту не придется ехать в резервный день исключительно в Минск», — сказала она.

В аудиториях соблюдается необходимая социальная дистанция: абитуриенты рассажены в шахматном порядке. Кроме того, все сотрудники, которые обеспечивают сопровождение ЦТ, снабжены средствами индивидуальной защиты. Абитуриентам также рекомендуется их иметь, однако это по желанию участника централизованного тестирования. На ЦТ по наиболее массовым предметам — русскому языку и математике — выделено по два дня во время основного этапа.

На первую ступень высшего образования планируется принять более 55 тыс. человек, из них за счет средств бюджета — более 27 тыс. План набора увеличен по медицинским, педагогическим, а также специальностям, связанным с физической культурой и спортом.

С учетом графика проведения ЦТ смещены и сроки вступительной кампании. Подача документов начнется с 25 июля. Сдача внутренних вступительных экзаменов пройдет с 1 по 7 августа. Зачисление на бюджет будет проводиться в два этапа: по 6 августа для тех, кто не сдает внутренние вступительные испытания, то есть идет исключительно по результатам ЦТ; с 10 по 11 августа — для тех, кто сдает вступительные экзамены.

Подача документов на платную форму продолжится до 15 августа, зачисление — по 17 августа.

Ремма Герловская также отметила, что в связи с эпидситуацией во все учреждения образования направлены письма с рекомендациями Минздрава соблюдать меры по дистанцированию, ношению индивидуальных средств защиты.