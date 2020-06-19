БРСМ дает старт республиканскому проекту «Подари новорожденному вышиванку», сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая отделом проектной деятельности Центрального комитета БРСМ Александра Луговская.

«Традиционно в преддверии Дня Независимости Беларуси мы проводим в родильных домах и родильных отделениях учреждений здравоохранения по всей стране торжественные мероприятия молодежного проекта «Подари новорожденному вышиванку». Новорожденные граждане нашей страны получают в подарок свою первую одежду с белорусским национальным орнаментом: распашонки, ползунки, боди, головные уборы. Такой модной одежды сегодня очень много в магазинах, но активисты БРСМ готовят подарки для малышей и своими руками: вышивают носочки, пинетки, царапки», — рассказала Александра Луговская.

Чествования мам и малышей состоятся с 19 июня по 2 июля во время республиканского молодежного проекта БРСМ «Беларусь — крынiца натхнення». «Безусловно, с учетом эпидситуации будут соблюдены все меры гигиены и социальной дистанции, а мероприятия будут проходить на свежем воздухе на территории учреждений здравоохранения при выписке маленьких пациентов», — отметила завотделом.

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