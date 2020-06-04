Бойцы молодежного отряда охраны правопорядка имени П.Я. Головачева из числа учащихся аграрно-технического колледжа совместно с представителем ОГАИ ОВД райисполкома провели профилактическую акцию «Добрая дорога», приуроченную к специальному комплексному мероприятию «Внимание – дети!», стартовавшему 25 мая.

Именно в летний период времени возрастает количество дорожных аварий с участием несовершеннолетних. Юные пешеходы и велосипедисты – самая травмируемая и уязвимая категория участников дорожного движения. Поэтому сохранение детских жизней является одной из главных задач не только Госавтоинспекции, но и всех взрослых.

Как отметила первый секретарь районного комитета ОО «БРСМ» Алевтина Иванова, статистика показывает, что одной из основных причин дорожных происшествий с детьми является то, что они копируют поведение взрослых в подобных ситуациях. К сожалению, эти действия не всегда бывают правильными, поэтому детям необходимо подавать только положительные примеры правильного поведения на дороге.

В рамках акции сотрудник ГАИ провел осмотр документов, а активисты «БРСМ» вручили водителям информационные листовки, призвав беречь на дорогах и себя, и участников дорожного движения.

Наталья МАКСИМОВА

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