Буда-Кошелевская центральная районная больница поэтапно возобновляет работу.

В связи с улучшением эпидемиологической ситуации в Буда-Кошелевском районе, с 1июля запланировано возобновление работы хирургического отделения центральной районной больницы, прокомментировала «Авангарду» главный врач Жанна Евтухова.

— Пока в отделение будут принимать пациентов для оказания экстренной и неотложной хирургической и гинекологической помощи, — подчеркнула Жанна Владимировна. — В течение последней недели количество поступающих пневмоний значительно сократилось. В то же время возросла выписка выздоровевших пациентов. Таким образом, уже не требуется такое количество коек для оказания инфекционной помощи. Вместе с тем, количество случаев заражения острыми респираторными заболеваниями остается на прежнем уровне, хотя и протекает гораздо легче. Поэтому настоятельно рекомендую гражданам соблюдать меры предосторожности: мыть руки, носить защитные маски в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию, а при первых симптомах обращаться к врачу. Берегите себя и своих близких!