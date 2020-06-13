В Гомельской области стартовал проект «Безопасный автотранспорт», сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Места дислокации — станции технического осмотра автомобилей. При прохождении техосмотра водителям напоминают о правилах безопасности. Автомобилистам демонстрируют видеофильмы о действиях при пожаре в машине, вручают буклеты с полезными советами от МЧС. Приятное дополнение — специальные таблички-карточки, на которых помимо контактов хозяина авто размещены номера экстренных служб, алгоритм действий при пожаре.

«Возгорание автомобилей — нередкое явление. С увеличением количества автотранспорта пропорционально растет число загораний. Существует мнение, что пожары возникают исключительно в старых автомобилях, однако, как показывает практика, горят и новые дорогие модели. В основном возгорания происходят из-за нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования», — рассказали в областном управлении МЧС.

С начала года в регионе произошло 24 пожара автотранспорта, огнем было уничтожено 17 и повреждено 20 единиц техники.

Организаторы проекта — областное управление МЧС и Гомельский городской отдел по ЧС — надеются, что проект привлечет внимание всех автомобилистов и научит быть внимательными к собственной безопасности.