Ветераны воспитали достойное поколение. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал первый секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи, член Совета Республики Дмитрий Воронюк.

Дмитрий Воронюк. Фото БРСМ

«Огромная ответственность сегодня лежит на плечах молодежи — сохранить память о героях войны и передать ее потомкам. Там, где нужно, — отстоять настоящую правду о событиях Великой Отечественной. И я хочу заверить наших ветеранов, что они воспитали достойное поколение сынов и внуков. Теперь дело за нами — сохранить нашу Беларусь и ее независимость», — сказал Дмитрий Воронюк.

По его словам, молодежь чтит подвиг героев и не позволит переписать историю. «Вот уже 75 лет как наша белорусская земля не знает войны. Этот подарок мы заслужили ценой невероятных жертв, мужества и героизма прадедов. Наша земля усеяна памятниками — молчаливыми свидетелями тех страшных событий. Чтобы мы, живые, помнили. И Беларусь помнит. Советские бойцы отдали свои жизни, чтобы у нас сейчас это все было. Чтобы у нас была жизнь», — отметил первый секретарь ЦК БРСМ.

Сегодня по всей стране проходят мероприятия, посвященные Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. В 79-ю годовщину начала Великой Отечественной войны актив союза молодежи примет участие в более чем 150 памятных мероприятиях: митингах-реквиемах, возложениях венков и цветов к мемориалам и братским могилам, авто- и велопробегах, экскурсиях в музеях и памятных местах. С учетом эпидситуации некоторые проекты реализуются в социальных сетях, например, интернет-челлендж «75 песен о войне», конкурсы эссе и стихов. В онлайн-формате пройдут также открытые диалоги и литературные гостиные.

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