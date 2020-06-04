В минувшую среду, 3 июня, в нашей стране впервые за сутки количество новых зараженных COVID-19 не превысило число выздоровевших пациентов.

Суточный прирост инфицированных составил 861 случай, но за это время выписали 976 пациентов с ранее подтвержденным коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения за 3 июня.

Всего в Беларуси известно о 45.116 случаях заражения коронавирусной инфекцией. Летальных исходов – 248. Отмечается, что у погибших пациентов имелись другие хронические заболевания.

Всего белорусские специалисты провели 573.699 тестов, 10.754 из них — за последние сутки.

Согласно заявлению белорусских врачей, в середине мая Беларусь прошла через пик заражения COVID-19.

В последнее время выходим на так называемое плато, когда мы выявляем в среднем где-то около 8,7 — 9,7 процента от количества тестов, которые мы провели, — заявляли ранее в Минздраве.

Фото: © Белновости