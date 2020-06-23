С 19 по 21 июня четверо детей пострадали при падении с высоты, трое из них оперлись о москитные сетки и выпали из окон. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Вечером 20 июня в Кобрине из окна квартиры на пятом этаже выпал шестилетний мальчик. «Установлено, что ребенок находился дома с 12-летней сестрой. Мальчик нашел ручку от окна, спрятанную родителями в квартире, залез на стол, затем на подоконник и, открыв окно, оперся о москитную сетку», — рассказали в СК. В результате ребенок выпал.

Днем 21 июня трехлетний брестчанин играл со старшим братом и залез на подоконник. Там он облокотился о москитную сетку в открытом окне. В результате упал с высоты четвертого этажа.

Аналогичные происшествия случились в выходные и в Витебской области. Утром пятницы 19 июня в Витебске и аг.Мазолово Витебского района двухлетние мальчики упали с первого этажа. В Витебске ребенок надавил на москитную сетку окна и выпал. Во второй ситуации падение произошло из окна веранды, которое открыли, чтобы вымыть стекла.

Соответствующие территориальные подразделения Следственного комитета проводят проверки по этим случаям.

«В настоящее время дети на лечении. Их жизни ничто не угрожает. Следователи напоминают родителям о необходимости быть бдительными, когда дети находятся вблизи окон или на балконах. Целесообразно оборудовать окна запорными устройствами, чтобы ребенок не смог открывать их самостоятельно», — отметили в СК.

Белта