Следственное управление УСК по Гомельской области устанавливает обстоятельства столкновения на Соже двух судов, в результате которого погиб 73-летний гомельчанин, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

По данным следствия, 14 июня капитан буксира-толкача речного порта «Гомель», управляя судном, толкал вперед грузоподъемный плавучий кран по Сожу. Примерно в 7.50 судоводитель столкнулся со стоявшей впереди на якоре лодкой. В ней находились два рыбака. Лодка опрокинулась и затонула. Один из мужчин схватился за трос на плавкране и повис на нем, второй оказался под водой.

Дежурившие на берегу работники ОСВОДа вытащили рыбака из реки. Он был без сознания. «В тяжелом состоянии пожилого мужчину госпитализировали. Несмотря на усилия врачей, через сутки он скончался в больнице», — отметила Мария Кривоногова.

Следственное управление УСК по Гомельской области в отношении капитана буксира возбудило уголовное дело по ч.2 ст.314 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК. Членов экипажа теплохода и руководство речного порта допрашивают. Назначены экспертизы.

Следователи просят очевидцев происшествия, обладающих информацией о случившемся, обратиться в УСК по Гомельской области по телефонам: (80232) 69-30-50, (8029) 33-33-205.

Белта