В Гомеле железобетонная плита придавила человека, понадобилась помощь спасателей. Об этом БЕЛТА сообщили в Гомельском областном управлении МЧС.

Инцидент произошел 23 июня около 11.00. Спасателям сообщили из милиции, что в строящемся доме на улице Ломоносова человека прижало железобетонной плитой.

«Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, при помощи башенного крана работники ОАО «Строительно-монтажный трест №27″ извлекли пострадавшего из-под плиты на четвертом этаже. Работники МЧС зафиксировали его на жестких носилках, спустили вниз и передали бригаде скорой медицинской помощи. После осмотра он был госпитализирован», — рассказали в управлении.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Белта