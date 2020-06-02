В Гомельской области функционируют девять лабораторий, в которых проводят исследования на коронавирусную инфекцию, сообщил сегодня журналистам председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, передает корреспондент БЕЛТА.

Геннадий Соловей подчеркнул первоочередное значение диагностики и профилактики в борьбе в COVID-19. «Что касается диагностики, если буквально два с половиной месяца назад в области было две лаборатории, сегодня — девять. Если раньше мы проводили 50 исследований, то сейчас 1820», — сказал он.

По его мнению, важность профилактики должен понимать каждый человек. «Мы должны максимально обезопасить себя, соблюдать эпидрежим», — обратил внимание глава региона.

Говоря о борьбе с распространением коронавирусной инфекции, губернатор констатировал, что медработники области справляются со своей задачей. «Главное — чтобы им не мешали, не провоцировали», — подчеркнул он.

На особом контроле в регионе и ситуация с доплатами медработникам. «Дано поручение открыть горячие линии, где можно было бы обсудить эти вопросы. Все возникающие проблемы решаются, в том числе и с выездом на место», — пояснил Геннадий Соловей.

Губернатор добавил, что в этом году планируют завершить капитальный ремонт лечебного корпуса №1 Гомельской областной туберкулезной клинической больницы. «Для этого из областного бюджета выделены дополнительные средства. Ввод в эксплуатацию корпуса даст более 100 дополнительных мест, что позволит при необходимости более оперативно оказывать помощь пациентам», — заключил он.

Белта