В Гомельской области в 2017-2020 годах появилось пять новых особо охраняемых природных территорий, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

В комитете отметили, что в регионе вопрос сохранения уникальных и ценных уголков природы в числе приоритетных. И систему особо охраняемых природных территорий постоянно совершенствуют. Для этого приглашают специалистов Национальной академии наук, с их участием проводят обследования существующих территорий, выявляют новые, подлежащие специальной охране. «Всего за последние три года в Гомельской области объявлено пять новых особо охраняемых природных территорий, преобразовано (изменены границы, скорректированы режимы и т.д.) 26», — уточнили специалисты.

По данным на 1 июня, в области функционируют 128 особо охраняемых природных территорий. «Из них один национальный парк — «Припятский», 14 заказников и 14 памятников природы республиканского значения, 43 заказника и 56 памятников природы местного значения. Их площадь составляет 7,4% от площади области, или более 294 тыс. га», — рассказали в комитете.

Кроме того, на территории области под охраной находятся 35 участков редких и типичных ландшафтов (биотопов), 196 мест произрастания дикорастущих растений и 424 места обитания диких животных, включенных в Красную книгу Беларуси.

В областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды напомнили, что 5 июня проводится Всемирный день окружающей среды. Тема этого года — «Время природы» — посвящена проблеме сохранения биоразнообразия.

«Природа Гомельской области разнообразна и богата, в том числе заливными лугами, раскинувшимися на поймах Днепра, Припяти, Сожа, Березины и других рек. Более 43% площади области занимают леса. Разнообразна и фауна. В регионе насчитывается около 400 видов позвоночных, из них 60 — млекопитающие. На полях и в лесах обитает около 250 видов птиц, в реках и озерах водится более 50 видов рыб», — пояснили специалисты.

Среди важных аспектов, которые под постоянным вниманием, в комитете назвали и проблему изменения климата. По словам специалистов, наиболее уязвимыми к происходящим процессам потепления оказались водные ресурсы. «Обмеление рек, других водных объектов, почвенная засуха вызывают озабоченность и у жителей региона, и у органов власти, и субъектов хозяйствования», — отметили в комитете. В Гомельской области для адаптации к изменениям климата внедряют ряд мер. Они направлены как на изучение ситуации, так и на практическое улучшение микроклимата. «Например, в апреле-мае этого года провели работы по частичному заполнению Днепро-Брагинского водохранилища в Лоевском районе. Цель — поднять уровень грунтовых вод, обводнить мелиоративные системы. Это будет способствовать повышению продуктивности сельскохозяйственных земель, восстановлению рекреационных функций водохранилища», — рассказали в областном комитете.

В этом году разработана и реализуется дорожная карта по повторному заболачиванию нарушенных торфяников в Хойникском и Калинковичском районах общей площадью 4,5 тыс. га. Изучают в регионе пути улучшения и сохранения экологического состояния реки Уборть и накопления влагозапасов в Лельчицком районе, улучшения экологического статуса реки Уза.

«Также в этом году завершили разработку плана управления бассейном реки Припять. Он будет утвержден на заседании Припятского бассейнового совета. Данный план направлен на комплексное управление водными ресурсами. Документ определяет первоочередные меры по улучшению и сохранению экологического статуса реки», — добавили в комитете природных ресурсов.